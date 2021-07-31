Евгений Селезнев дебютировал за "Минай", а "Черноморец" вторую игру подряд проиграл вообще без шансов.

Продолжается второй тур Украинской Премьер-Лиги. Одесский "Черноморец" принимал "Днепр-1" и снова разгромно проиграл. Напомним, что в первом туре "Десна" сокрушила одесситов с таким же счетом - 3:0.

"Черноморец" - "Днепр-1" - 0:3

Голы: Пихаленок, 40, Дубко, 50 (автогол), Адамюк, 62

"Черноморец": Кучерук, Дубко, Кадири, Скорко (Долгов, 46), Д. Кузик, Михайленко, С. Кравченко (Вачиберадзе, 70), Брагару, Штогрин, Авагимян (Бугай, 46), Ванат (Исаенко, 46)

"Днепр-1": Паст, М. Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек (Игнатенко, 68), Ди Франко (Русин, 63), Пихаленок (Ярмолюк, 68), Чуже (Билл, 83), Назаренко (Когут, 63), Довбик

Обзор матча вашему вниманию.

А "Минай" дома обыграл "Александрию". Дебютировал в этой игре скандальный форвард Евгений Селезнев. После поединка тренер назвал его "Богом футбола", а сам нападающий дал интервью на ломаном украинском языке.

"Минай" - "Александрия" - 1:0

Гол: Вишневский, 90

"Минай": Кучер, Багайоко, Горин, Векляк, Лиховидько, Кныш (Гончар, 58), Хахлев (Месхи, 70), Петрусенко, Кулиев (Байдал, 78), Билоног (Вишневский, 78), Селезнев (Ахмедзаде, 70)

"Александрия": Билык, Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Демченко, Ковалец (Новиков, 85), Калюжный (Дрышлюк, 64), Третьяков (Кожушко, 71), Шастал (Одарюк, 46), Устименко (Спинелли, 46)

Украинская Премьер-Лига: 2-й тур

Автор: Артем Будрин