Александр Романчук принес три очка львовянам.

В рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги в селе Ковалевка "Колос" принимал "Львов". Гости победили с минимальным счетом.

На 83-й минуте 21-летний защитник команды Олега Дулуба Александр Романчук забил победный мяч.

"Львов" таким образом набрал 10 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. У "Колоса" на одно очко больше и одиннадцатая позиция.

"Колос" - "Львов" - 0:1

Гол: Романчук, 83

"Колос": Волынец, Ром, Павловец, Петров, Сакив, Нгамба, Милько, Ильин (Костышин, 80), Нуриев (Ренан, 57), Чурко (Диего, 80), Ситчинава (Лысенко, 57)

"Львов": Ильющенков, Романчук (Чирьяк, 88), Лека, Брикнер, Бусько (Семенив, 68), Политыло, Довгий, Якимец, Ременяк (Альваро, 61), Ныч (Крушинский, 68), Эрнест

Видео обзор матча.

Украинская Премьер-лига: 13-й тур

Автор: Артем Будрин