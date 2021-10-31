В рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги в селе Ковалевка "Колос" принимал "Львов". Гости победили с минимальным счетом.
На 83-й минуте 21-летний защитник команды Олега Дулуба Александр Романчук забил победный мяч.
"Львов" таким образом набрал 10 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. У "Колоса" на одно очко больше и одиннадцатая позиция.
"Колос" - "Львов" - 0:1
Гол: Романчук, 83
"Колос": Волынец, Ром, Павловец, Петров, Сакив, Нгамба, Милько, Ильин (Костышин, 80), Нуриев (Ренан, 57), Чурко (Диего, 80), Ситчинава (Лысенко, 57)
"Львов": Ильющенков, Романчук (Чирьяк, 88), Лека, Брикнер, Бусько (Семенив, 68), Политыло, Довгий, Якимец, Ременяк (Альваро, 61), Ныч (Крушинский, 68), Эрнест
Видео обзор матча.
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