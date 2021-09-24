Полтавский клуб одержал вторую победу подряд.

Новый тур чемпионата Украины открылся матчем в Ковалевке, где местный "Колос" принимал "Ворсклу". Команда Юрия Максимова победила с минимальным счетом.

В первом тайме "Колос" имел возможность выйти вперед, но Вячеслав Чурко не реализовал пенальти. Вратарь "Ворсклы" и сборной Украины Дмитрий Ризнык отразил удар и спас партнеров.

А через 7 минут после этого полтавчане провели результативную атаку. Хавбек Оливье Тилль забил единственный и победный мяч в поединке.

Теперь у "Ворсклы" 18 зачетных пунктов и третья позиция в турнирной таблице. У "Колоса" на 10 очков меньше и десятое место в таблице.

"Колос" - "Ворскла" - 0:1

Гол: О. Тилль, 36

"Колос": Фесюн, Ильин, Гаврыш, Петров, Новак (Ситчинава, 76), Чорноморец, Милько (Нуриев, 89), Богданов (Задоя, 53), Ренанн (Костышин, 46), Чурко, Лысенко

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Чеснаков (Челядин, 27), Тамм, Яворский, Скляр, О. Тилль, Пуцлин, Рангел, Степанюк (Якубу, 86), Кане

Предупреждения: Ренанн, 35, Петров, 64 - Степанюк, 41, Ризнык, 90+1, Яворский, 90+3

Незабитый пенальти: Чурко, 29

Видео обзор матча (видео дополняется)

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Автор: Артем Будрин