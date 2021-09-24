Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 9-го тура

"Днепр-1" будет принимать "Зарю", а "Шахтер" ждет противостояние с "Вересом".

С 24 по 27 сентября состоятся поединки 9-го тура Украинской Премьер-лиги. Расписание матчей 24 сентября 19:30. "Колос" - "Ворскла" Трансляция - "Футбол 1" 25 сентября 14:00. "Александрия" - "Мариуполь" Трансляция - "Футбол 2" 17:00. "Шахтер" - "Верес" Трансляция - "Футбол 2" 19:30. "Рух" - "Динамо" Трансляция - "Футбол 1" 26 сентября 14:00. "Минай" - "Львов" Трансляция - "Футбол 1" 17:00. "Днепр-1" - "Заря" Трансляция - УНИАН ТВ 19:30. "Десна" - "Металлист 1925" Трансляция - "Футбол 1" 27 сентября 19:30. "Черноморец" - "Ингулец" Трансляция - "Футбол 1" Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты 8-го тура, таблица УПЛ: перед 9-м туром После 8-го тура "Динамо" набрало 22 зачетных пункта и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (19 очков) и "Десна" (16 очков).

Аутсайдером турнира является "Львов" - 3 очка. Предпоследним идет "Мариуполь" (4 очка).

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 6 голов. Автор: Артем Будрин

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