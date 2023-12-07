"Динамо" поднялось на пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

В четверг, 7 декабря, был сыгран перенесенный поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" встречалось с харьковским "Металлистом 1925".

Игра проходила на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершилась победой хозяев поля.

Счет в игре открыли подопечные Александра Шовковского - на 11-й минуте "бело-синих" вывел вперед Назарий Волошин, забивший после передачи Виталия Буяльского. На 22-й минуте киевляне счет удвоили - Назарий волошин оформил дубль. На 30-й минуте встречи гости один мяч отыграли - Владислав Дмитренко забил с передачи Артема Габелка.

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Во втором тайме команды обменялись забитыми голами - в составе "Металлиста 1925" забил Андрей Ременюк, а за "Динамо" - Максим Дячук. Таким образом, игра завершилась победой "бело-синих" со счетом 4:2.

"Динамо" - "Металлист 1925" - 4:2

Голы: Волошин, 10, 22, Ванат, 33, Дячук, 90+1 – Дмитренко, 30, Ременюк, 72

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик, Бражко, Кабаев (Караваев, 60), Шапаренко (Андриевский, 59), Буяльский (Царенко, 60), Волошин, Ванат (Супряга, 82)

"Металлист 1925": Сидоренко, Фарина, Червак, Е. Ткачук, Капинус, Мартынюк, Габелок (А. Ткачук, 59), Бычек, Дмитренко (Чирук, 76), Сидоров (Борячук, 67), Ари (Ременюк, 58)

Предупреждения: Бичек, 28, Фарина, 84

Удаление: Бичек, 40 (второе предупреждение)

Победа в этой игре позволила "Динамо" подняться на пятое место в турнирной таблице УПЛ. В активе "бело-синих" 25 набранных очков. "Металлист 1925" с 15 баллами идет на 11-й строчке.

В следующем туре чемпионата Украины "Динамо" сыграет против "Оболони", а "Металлист 1925" встретится с "Александрией".

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