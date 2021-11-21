Клуб из Чернигова на своем поле уступил "Колосу".

В рамках 15-го тура чемпионата Украины по футболу "Десна" принимала "Колос".

Матч завершился минимальной победой гостей.

С 53-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Евгения Селина. На 67-й минуте Ника Сичинава забил свой дебютный гол за "Колос", который оказался победным.

В компенсированное время "Колос" также остался вдесятером - красную карточку получил Диего Сантос.

"Десна" завершила первый круг на седьмом месте в таблице, имея в своем активе 21 очко. "Колос" набрал 14 очков и занимает десятое место, но еще имеет матч в запасе.

"Десна" - "Колос" - 0:1

Гол: Сичинава, 67

"Десна": Литовка, Селин, Цымбалюк, Сафронов, Болбат, Арвеладзе (Масалов 79), Тотовицкий, Домбровский, Юрченко (Дегтярев 79), Завийский, Безбородько (Будковский, 81)

"Колос": Волынец, Черноморец, Петров, Новак (Павловец, 57), Золотов, Чурко (Сантос, 81), Задоя (Костышин 68), Богданов, Милько, Ильин, Ренан (Сичинава, 57)

Предупреждения: Задоя, Петров, Богданов, Золотов, Безбородько

Удаления: Селин, 53 - Сантос, 90+2

Видео гола

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

Автор: Антон Дударь