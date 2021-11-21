В рамках 15-го тура чемпионата Украины по футболу "Десна" принимала "Колос".
Матч завершился минимальной победой гостей.
С 53-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Евгения Селина. На 67-й минуте Ника Сичинава забил свой дебютный гол за "Колос", который оказался победным.
В компенсированное время "Колос" также остался вдесятером - красную карточку получил Диего Сантос.
"Десна" завершила первый круг на седьмом месте в таблице, имея в своем активе 21 очко. "Колос" набрал 14 очков и занимает десятое место, но еще имеет матч в запасе.
"Десна" - "Колос" - 0:1
Гол: Сичинава, 67
"Десна": Литовка, Селин, Цымбалюк, Сафронов, Болбат, Арвеладзе (Масалов 79), Тотовицкий, Домбровский, Юрченко (Дегтярев 79), Завийский, Безбородько (Будковский, 81)
"Колос": Волынец, Черноморец, Петров, Новак (Павловец, 57), Золотов, Чурко (Сантос, 81), Задоя (Костышин 68), Богданов, Милько, Ильин, Ренан (Сичинава, 57)
Предупреждения: Задоя, Петров, Богданов, Золотов, Безбородько
Удаления: Селин, 53 - Сантос, 90+2
Видео гола
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