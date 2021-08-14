Черниговский клуб вообще не теряет пока очков в новом сезоне чемпионата Украины.

Черниговская "Десна" одержала четвертую победу в новом сезоне Украинской Премьер-Лиги. Подопечные Александра Рябоконя теперь имеют 12 очков и идут без потерь.

На этот раз они обыграли СК "Днепр-1". Поединок выдался драматичным, ведь после двух красных карточек днепряне смогли отыграться усилиями Артема Довбика, но удержать ничью не смогли и уступили.

"Десна" - "Днепр-1" - 2:1

Голы: Безбородько, 30, Завийский, 86 - Довбик, 79

"Десна": Литовка, Картушов, Селин (Волошин, 12, Масалов, 74), Цымбалюк, Сафронов, Калитвинцев (Шевцов, 88), Арвеладзе, Домбровский, Завийский, Тотовицкий, Безбородько (Будковский, 74)

"Днепр-1": Паст, Дубинчак, Сваток, Адамюк, Н. Кравченко (Логинов, 19), Ди Франко, Пихаленок, Чуже (Когут, 53), Джурасек (Игнатенко, 84), Назаренко, Довбик

Удаление: Ди Франко, 58 (второе предупреждение), Пихаленок, 75 (неспортивное поведение)

Видео обзор первого тайма.

Видео обзор второго тайма.

А луганская "Заря" перед матчем квалификации Лиги Европы с венским "Рапидом" неожиданно потеряла очки.

"Заря" - "Минай" - 1:1

Голы: Аллахяр, 65 - Горин, 53

"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниор Рейс (Хомченовский, 73), Назарина, Кочергин, Кабаев (Кристиан, 58), Булеца (Овусу, 89), Громов (Шахаб, 58), Гладкий (Аллахяр, 58)

"Минай": Кучер, Лиховидько, Гончар, Горин, Матич, Синегуб (Багайоко, 75), Петрусенко, Коваленко (Кулиев, 63), Месхи (Хахлев, 46), Ахмедзаде (Селезнев, 63), Билоног (Байдал, 84)

Полная запись матча.

Украинская Премьер-лига: 4-й тур

Поединки 4-го тура УПЛ пройдут с 13 по 18 августа: где и когда смотреть матчи УПЛ.

Перед этим туром в погоне бомбардиров УПЛ лидирует Руслан Степанюк из "Ворсклы", в активе которого 4 забитых мяча.

Тур открылся игрой "Шахтера" против "Металлиста 1925", в котором "горняки" одержали уверенную победу.

"Ворскла" и "Верес" в еще одном матче тура более сильного выявить не смогли.

Автор: Артем Будрин