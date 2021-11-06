Команды забили на двоих семь мячей.

В рамках 14-го тура УПЛ "Черноморец" и "Рух" встречались во Львове (игру перенесли из Одессы из-за предстоящего поединка сборной Украины).

Зрелищный матч завершился победой одесситов. "Рух" по ходу матча отыгрался с 0:3, но на 83-й минуте "Черноморец" забил победный мяч.

"Черноморец" набрал 11 очков и занимает в УПЛ 12-е место. У "Руха" - 13 очков и десятая позиция.

"Черноморец" - "Рух" - 4:3

Голы: Ванат, 30, Авагимян, 38, Цитаишвили, 57, Тлумак, 83 - Мартынюк, 67, Федорчук, 71, 79

"Черноморец": Кучерук, Дубко, Биловар, Кузик, Скорко, Михайленко (Кравченко, 89), Вачиберадзе (Тлумак, 74), Авагимян (Путря, 78), Цитаишвили, Исаенко (Билошевский, 73), Ванат (Бугай, 78)

"Рух": Панькив, Сыч, Федорчук, Белый, Мысык, Карасюк, Альваренга (Де Росарио, 61), Мартынюк, Таллес, Борячук (Рунич, 61), Лях (Бойчук, 40)

Предупреждения: Кучерук, Ванат - Мартюнык, Сыч, Мысык

Украинская Премьер-лига: 14-й тур

Автор: Антон Дударь