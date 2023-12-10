Победу одесскому клубу принес точный удар Ильи Путри.

В воскресенье, 10 декабря, состоялся поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал "Колос".

Игра проходила на стадионе "Черноморец" в Одессе и завершилась победой "моряков".

Судьбу этого противостояния решил всего один гол, автором которого стал Илья Путря. Полузащитник "Черноморца" реализовал пенальти на 77-й минуте встречи.

Видео дня

"Черноморец" - "Колос" - 1:0

Гол: Путря, 77 пен

"Черноморец": Варакута, Путря, Ермаков, Гучек, Брагару, Кузык, Васильев, Шпорн, Бадибанга, Иеде (Авагимян, 46), Штогрин

"Колос": Фесюн, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич (Золотов, 46), Демченко, Милько, Емец, Велитень (Мякушко, 61), Салабай, Ильин (Болбат, 61)

"Черноморец" наконец-то прервал серию поражений, которая длилась четыре матча. Одесский клуб набрал 22 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Колос" с 21 очком идет на девятой строчке.

В следюущем туре чемпионата Украины "Черноморец" сыграет против "Оболони", а "Колос" встретится с "Вересом".

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