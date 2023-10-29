Клуб из Черкасс поднялся на 10-е место в турнирной таблице УПЛ.

В воскресенье, 29 октября, состоялся поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором ЛНЗ принимал киескую "Оболонь".

Игра проходила на стадионе "Центральный" в Черкассах и завершилась разгромной победой хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 30-й минуте - гол с передачи Алексея Хобленко забил Максим Ковалев. Во втором тайме подопечные Олега Дулуба забили еще два мяча - отличились Сергей Шестаков и Владислав Наумец.

Видео дня

ЛНЗ - "Оболонь" - 3:0

Голы: Ковалев, 30, Шестаков, 56, Наумец, 89

ЛНЗ: Пеньков, Калюжный, Шестаков (Наумец 83), Бойко, Пасич (Савин 81), Норенков, Тищенко, Муравский, Хобленко, Ковалев, Стасюк

"Оболонь": Рыбка, Осман, Карась, Приймак, Фатеев, Мороз (Косовский 82), Черненко, Груша (Прокопенко 62), Слободян (Суханов 46), Краснопир (Тарануха 46), Чернов (Нагиев 46)

Предупреждения: Норенков 31, Бойко 90 - Приймак 28, Мороз 48, Тарануха 71

Черкасский ЛНЗ набрал 12 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Оболонь" занимает 11-ю позицию. В активе "пивоваров" также 12 набранных баллов.

В следующем туре чемпионата Украины ЛНЗ сыграет против "Колоса", а "Оболонь" встретится с львовским "Рухом".

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