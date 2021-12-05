В рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги "Александрия" встречалась с "Минаем", а "Десна" принимала "Мариуполь".
"Александрия" одержала крупную победу, набрала 26 очков и занимает в УПЛ шестое место.
"Минай" продлил серию без побед в УПЛ до 16 матчей. С 10 очками команда занимает 15-е место в таблице.
"Александрия" - "Минай" - 3:0
Голы: Спинелли, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84
"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Дрышлюк, Рыбалка (Копина, 81), Кирюханцев (Кожушко, 61), Калюжный (Демченко, 88), Третьяков (Одарюк, 88), Спинелли (Устименко, 80)
"Минай": Кучер, Гончар, Семенко, Горин, Багайоко (Билоног, 46), Петрусенко, Ахмедзаде, Кулиев (Коваленко, 69), Месхи, Кныш, Селезнев (Кобак, 69)
Предупреждения: Хахлев, Кныш
Видеообзор матча
"Десна" и "Мариуполь" поделили очки в сверхрезультативном матче. "Десна" могла забить и больше, но Филипп Будковский с пенальти попал в штангу.
"Десна" набрала 25 очков и занимает в УПЛ седьмое место. "Мариуполь", у которого 8 очков, идет последним.
"Десна" - "Мариуполь" - 3:3
Голы: Кащук, 29, 49 (с пенальти), Хромей, 90 - Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80
"Десна": Литовка, Завийский, Сафронов, Селин, Болбат, Калитвинцев (Дегтярев, 90+1), Арвеладзе (Волошин, 78), Домбровский, Юрченко, Безбородько (Шевцов, 78), Будковский
"Мариуполь": Турбаевский, Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев, Чех (Петерман, 68), Кащук, Мишнев (Спировский, 90+1), Очеретько, Топалов (Хромей, 76), Холод
Предупреждения: Калитвинцев, Домбровский - Мишнев, Чех
Нереализованный пенальти: Будковский, 75 (штанга)
Видеообзор матча
Украинская Премьер-лига: 17-й тур
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