Луиджи Малдера / Фото из открытых источников
В возрасте 75 лет скончался бывший итальянский футболист и тренер Луиджи Малдера.
Об этом сообщает официальный твиттер футбольного клуба "Милан".
Луиджи Малдера работал тренером молодежной команды "Милана" в период с 1982 по 1997. В качестве игрока он провел в футболке "россонери" 35 матчей, наибольше матчей сыграл за "Катандзаро" – 206.
Читайте такжеПострадал футболист: в Ирландии фанаты запустили фейерверк на поле (видео)Сын Луиджи - Андреа Малдера работал помощником в тренерском штабе Андрея Шевченко в национальной сборной Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что Андреа Малдера войдет в тренерский штаб Шевченко в "Дженоа".
Луиджи Малдера: карьера и достижения
- Луиджи Малдера провел более 400 матчей в итальянских профессиональных лигах. Он выступал на позиции защитника.
- За свою карьеру Луиджи Малдера успел поиграть за "Милан", "Верону", "Монцу", "Катандзаро", "Пьяченцу" и "Сереньо".
- В составе "Милана" Луиджи Малдера стал обладателем Кубка чемпионов Европы (1968/69), а также завоевал Межконтинентальный кубок (1969).
- После того как повесил бутсы на гвоздь, он с 1982 по 1997 гг. возглавлял молодежную команду "Милана".