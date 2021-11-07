Отец Андреа Малдеры умер в возрасте 75 лет.

В возрасте 75 лет скончался бывший итальянский футболист и тренер Луиджи Малдера.

Об этом сообщает официальный твиттер футбольного клуба "Милан".

Луиджи Малдера работал тренером молодежной команды "Милана" в период с 1982 по 1997. В качестве игрока он провел в футболке "россонери" 35 матчей, наибольше матчей сыграл за "Катандзаро" – 206.

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Ранее УНИАН сообщал, что Андреа Малдера войдет в тренерский штаб Шевченко в "Дженоа".

Луиджи Малдера: карьера и достижения

Луиджи Малдера провел более 400 матчей в итальянских профессиональных лигах. Он выступал на позиции защитника.

За свою карьеру Луиджи Малдера успел поиграть за "Милан", "Верону", "Монцу", "Катандзаро", "Пьяченцу" и "Сереньо".

В составе "Милана" Луиджи Малдера стал обладателем Кубка чемпионов Европы (1968/69), а также завоевал Межконтинентальный кубок (1969).

После того как повесил бутсы на гвоздь, он с 1982 по 1997 гг. возглавлял молодежную команду "Милана".

Автор: Владимир Медяник