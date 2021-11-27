Герман Зонин ушел из жизни в возрасте 95 лет.

В возрасте 95 лет в Санкт-Петербурге скончался экс-тренер луганской "Зари" Герман Зонин.

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Причины смерти не называются.

Зонин большую часть карьеры провел в командах из России, а "Зарю" возглавлял в 1969-1972 годах. Он сотворил с луганчанами сенсацию, выиграв чемпионат СССР в 1972 году. До этого ни один клуб из областного центра не брал золото чемпионата СССР - побеждали только столичные команды. Поэтому триумф "Зари" был потрясающим.

Зонин был последним из живых тренеров, которые приводили украинские команды к победе в чемпионатах СССР.

За успех во главе "Зари" Зонина взяли в штаб сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене, где команда завоевала бронзовые медали.

Напомним, что недавно перестало биться сердце Сергея Морозова, одного из подопечных Зонина в чемпионской "Заре" 1972 года.

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Автор: Артем Будрин