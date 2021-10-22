Сергей Морозов / фото каналы Футбол
В возрасте 71 года перестало биться сердце Сергея Морозова, который был чемпионом СССР по футболу в составе ворошиловградской "Зари".
Эту новость сообщил директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в своем Facebook.
Причина смерти не сообщается. Последние годы Морозов регулярно работал экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3".
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Сергей Морозов: карьера
- Морозов начинал карьеру в молодежной команде "Динамо". Затем выступал за винницкий "Локомотив", "Десну", "Зарю", "Шахтер" и ЦСКА Москва.
- В 1972 году в составе "Зари" Морозов стал чемпионом СССР.
- Морозов сыграл 1 поединок за сборную СССР.
- Морозов после завершения карьеры игрока был тренером московского ЦСКА, "Прикарпатья", "Ворсклы", двух китайских клубов, черкасского "Днепра" и других команд. В 2007 году он прекратил тренировать и стал экспертом на телевидении.