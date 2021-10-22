Умер известный в прошлом украинский футболист, работавший экспертом на телевидении

Сергей Морозов ушел из жизни в возрасте 71 года.

В возрасте 71 года перестало биться сердце Сергея Морозова, который был чемпионом СССР по футболу в составе ворошиловградской "Зари". Эту новость сообщил директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в своем Facebook. Причина смерти не сообщается. Последние годы Морозов регулярно работал экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Читайте также Из первого чемпионского состава: умер знаменитый экс-футболист Динамо Сергей Морозов: карьера Морозов начинал карьеру в молодежной команде "Динамо". Затем выступал за винницкий "Локомотив", "Десну", "Зарю", "Шахтер" и ЦСКА Москва.

В 1972 году в составе "Зари" Морозов стал чемпионом СССР.

Морозов сыграл 1 поединок за сборную СССР.

Морозов после завершения карьеры игрока был тренером московского ЦСКА, "Прикарпатья", "Ворсклы", двух китайских клубов, черкасского "Днепра" и других команд. В 2007 году он прекратил тренировать и стал экспертом на телевидении. Автор: Артем Будрин

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