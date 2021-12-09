Знаменитому болельщику киевлян было 66 лет.

9 декабря ушел из жизни "суперфан" киевского "Динамо" Парамон - Сергей Заборовский. Ему было 66 лет.

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Причина смерти не называется. Известно, что в последние годы легендарный болельщик "Динамо" испытывал серьезные проблемы со здоровьем и несколько раз попадал в больницу.

Так, в январе 2020 года он перенес инсульт. В июне этого года сообщалось, что Парамон находился в реанимации в коме, но на следующий день вышел из нее.

"Динамо" не оставалось в стороне и помогало Парамону с лечением. В частности, в июне киевский клуб брал на себя траты по проведению операции и восстановлению болельщика.

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Парамон: что о нем известно

Сергей Заборовский - один из самых известных украинских болельщиков.

По словам Парамона, впервые он посетил матч "Динамо" 4 октября 1967 года, когда киевляне играли против "Селтика" в Кубке европейских чемпионов.

С начала 1970-х Парамон старался не пропускать все футбольные, баскетбольные и хоккейные матчи в Киеве и получил свое знаменитое прозвище. В 1998 году он совершил первую заграничную поездку с киевским "Динамо", полетев на четвертьфинал Лиги чемпионов в Турин. С этого момента "Динамо" регулярно брало Парамона на выездные матчи. Он имел возможность находиться на скамейке запасных или неподалеку от команды.

В 2011 году 7 апреля после окончания четвертьфинала Лиги Европы Парамон выбежал на поле и ударил ногой под зад одного из судей матча. С этого момента болельщику запретили находится в игровой зоне, он поддерживал команду с трибун.

Известно, что Парамон работал уборщиком в аэропорту "Жуляны".

В 2008 году при поддержке фанатов хоккейного клуба "Сокол" (Киев) вышла книга "Жизнь и необычайные приключения фаната Парамона"

Автор: Антон Дударь