Ушел из жизни рекордсмен Джимми Гривз.

На 82-м году жизни перестало биться сердце чемпиона мира 1966 года в составе сборной Англии Джимми Гривза.

Об этом сообщает официальный сайт "Тоттенхэма".

"Нам очень грустно узнавать о кончине великого Джимми Гривза - не только лучшего бомбардира в истории "Тоттенхэм Хотспур", но и лучшего форварда, которого когда-либо видела эта страна", - сказано на сайте команды.

Гривз защищал цвета "Челси" и "Тоттенхэма". Он установил рекорд - шесть раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии. К тому же Джимми является лучшим бомбардиром в истории "Тоттенхэма", за который забил 266 голов в 379 матчах. В составе сборной Англии он провел 57 поединков и забил 44 мяча.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Артем Будрин