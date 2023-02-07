Умер бывший футболист сборной Украины и столичного "Динамо" Александр Радченко. Спортсмену было 46 лет.

О смерти Радченко сообщил портал FanDay.net со ссылкой на экс-нападающего киевского "Динамо" Виктора Леоненко. Причина смерти мужчины не называется.

В "Динамо" также отреагировали на смерть футболиста.

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"На 47-м году жизни остановилось сердце бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Борисовича Радченко. Он был родом из Мариуполя, где и начинал свою игровую карьеру. В 1997-м году перешел в киевское "Динамо", за которое выступал до 2002-го года на позиции защитника. [...] Футбольный клуб "Динамо" выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Радченко. Мы искренне скорбим вместе с вами", – говорится в заявлении.

Александр Радченко: карьера и достижения

Радченко вместе с "Динамо" в сезоне 1997/98 стал чемпионом Украины и обладателем национального Кубка. В составе сборной Украины он провел 17 матчей с 2002 по 2005 год.

Также футболист представлял такие команды как мариупольский "Металлург", "Закарпатье" и "Кривбасс".

Игрок завершил футбольную карьеру в 2009 году, после чего в течение длительного времени работал детским тренером в ДЮФШ "Динамо" им. В. Лобановского, воспитывая молодое поколение футболистов.

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