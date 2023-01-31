"Динамо" сыграло вничью с "Аустрией Лустенау" на сборах в Турции.

Во вторник, 31 января, состоялся контрольный поединок киевского "Динамо" в рамках зимнего тренировочного сбора, который подопечные Мирчи Луческу проводят в Турции.

Соперником украинского коллектива был футбольный клуб "Аустрия Лустенау" из Австрии. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Первый тайм встречи завершился победой австрийского клуба - два гола забил нападающий "Аустрии" Лукас Фридрикас.

Во втором тайме подопечные Мирчи Луческу смогли совершить камбэк и отыграли два мяча. Голами в составе "бело-синих" отличились Денис Попов на 51-й минуте и Константин Вивчаренко - на 60-й.

"Динамо" - "Аустрия Лустенау" - 2:2

Голы: Попов, 51, Вивчаренко, 60 - Фридрикас, 27, 34

"Динамо" (первый тайм): Нещерет, Караваев, Бурда, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Диалло, Волошин, Пономаренко

"Динамо" (второй тайм): Нещерет, Овчаренко, Боль, Попов, Тимчик, Андриевский, Шепелев, Яцик, Царенко, Гармаш, Бенито (Кремчанин, 77)

Видео гола Вивчаренко:

Обзор матча:

Это был третий матч "Динамо" в рамках тренировочного сбора в Турции. В первой игре киевляне с разгромным счетом проиграли австрийскому "Рапиду" (0:4), а во втором уступили словенскому "Марибору" (0:2).

На сборах в Турции "бело-синие" сыграют еще два контрольных матча: против "Лудогорца" 3 февраля и против "Шкендии" - 6 февраля.

Напомним, первую часть сезона УПЛ "Динамо" завершило на третьей позиции в турнирной таблице. "Бело-синие" заработали 30 очков за 15 матчей.

Свой следующий официальный матч команда Мирчи Луческу сыграет в рамках чемпионата Украины против "Ингульца". Базовый день тура - 4 марта.

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