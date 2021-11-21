Кейта Бальде (слева) забил эффектный гол / фото twitter.com/CagliariCalcio
Сенегальский нападающий "Кальяри" Кейта Бальде забил красивый гол в матче 13-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло".
В конце первого тайма Бальде сравнял счет в матче ударом через себя. Он открылся под навес с правого фланга и нанес мощный удар из центра штрафной - мяч влетел в ворота от перекладины.
Этот мяч может по праву претендовать на звание лучшего гола тура.
Поединок между "Сассуоло" и "Кальяри" в итоге завершился вничью - 2:2.
Видеообзор матча (видео гола Бальде - на 01:55)
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Кейта Бальде: чем он известен
- 26-летний Бальде известен по своим выступлениям за "Лацио", "Монако", "Интер" и "Сампдорию". Цвета "Кальяри" он защищает с 2021 года.
- На клубном уровне он сыграл 261 матч, забив 62 гола.
- За сборную Сенегала Бальде провел 36 матчей, в которых забил 6 голов.