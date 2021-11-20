Коваленко вышел в стартовом составе, Малиновский появился на поле во втором тайме.

В субботу, 20 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Италии по футболу встретились клубы футболистов сборной Украины - "Аталанта" Руслана Малиновского и "Специя" Виктора Коваленко. Игра проходила в Бергамо и завершилась разгромной победой хозяев поля.

Счет в матче открыть удалось футболистам "Специи" - отличился М'Бала Нзола на 11-й минуте игры. Однако преимущество гостям долго удерживать не удалось. На 18-й минуте встречи усилиями Марио Пашалича "Аталанта" сравняла счет в поединке. А к концу первого тайма клуб из Бергамо сумел оформить себе комфортное преимущество в счете: голы забивали Дуван Сапата на 38-й минуте и Марио Пашалич на 41-й.

Как не старались футболисты "Специи" во втором тайме, но зацепиться за очки в этом противостоянии им не удалось. На 83-й минуте встречи Луис Муриэль отправил четвертый мяч в ворота гостей, а на 89-й Малиновский забил пятый. Все, что смогли сделать игроки "Специи", это отквитать еще один гол - на 91-й минуте дубль оформил М'Бала Нзола.

"Аталанта" - "Специя" 5:2

Голы: Пашалич 18, 41, Сапата 38 (пен.), Муриэль 83, Малиновский 89 - Нзола 11, 90+1

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино, Джимсити, Дзаппакоста (Скальвини 87), Де Роон, Коопмейнерс (Пессина 61), Меле, Пашалич (Пикколи 87), Иличич (Малиновский 61), Сапата (Муриэль 79)

"Специя": Проведель, Амиан, Эрлич, Христов, С. Бастони, Сала (Реца 64), Коваленко (Э. Колли 64), Маджоре, Нзола, Верде (Манай 52), Гьяси (Подгоряну 81)

Предупреждения: Коопмейнерс 10, Пашалич 71 - Гьяси 5, Сала 36, Христов 49

Обзор матча:

Читайте такжеГлавная звезда Дженоа рассыпался в комплиментах в адрес ШевченкоВиктор Коваленко вышел на этот матч в стартовом составе "Специи" и отыграл 64 минуты, после вместо него вышел на поле Эбрима Колли. Более удачливым в этом поединке был Малиновский. Руслан начинал матч в запасе и появился на поле на 60-й минуте игры, тем не менее ему хватило этого времени, чтобы записать себе в актив один гол.

Напомним, в воскресенье, 21 ноября, свой дебютный матч во главе "Дженоа" проведет украинский тренер Андрей Шевченко. Соперником "грифонов" будет римская "Рома", тренером которой является опытный специалист Жозе Моуриньо.

Серия А: турнирное положение "Аталанты" и "Специи"

За 13 сыгранных матчей "Аталанта" набрала 25 баллов и занимает 4-е место в турнирной таблице.

"Специя" с 11 очками в активе идет на 16-й позиции.

В следующем туре "Аталанта" сыграет в гостях против туринского "Ювентуса". "Специя" же в родных стенах примет "Болонью".

Автор: Владимир Медяник