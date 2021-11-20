Андрей Шевченко готовится к первому экзамену в итальянской Серии А.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в воскресенье, 21 ноября, проведет свой дебютный матч на посту наставника итальянского "Дженоа". Соперником команды легендарного украинца станет римская "Рома", которую возглавляет именитый и опытный португалец Жозе Моуриньо.

Дженоа - Рома: где смотреть матч

Увидеть дебют тренера Шевченко в чемпионате Италии можно будет благодаря трансляции на видеосервисе MEGOGO.

Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Читайте такжеЯрмоленко повторил достижение Шевченко в сборной УкраиныПеред матчем 13-го тура "Дженоа" с 9 набранными очками занимает 17-е место в турнирной таблице. "Рома" с 19 баллами идет на 6-й строчке.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко не сможет рассчитывать в матче против "Ромы" на двух ключевых игроков "Дженоа".

Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.

После матча с "Ромой" генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

Уже известно, кто вошел в его тренерский штаб.

Автор: Владимир Медяник