Александр Зинченко сфолил всего три раза в текущем сезоне АПЛ.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко проводит один из лучших своих сезонов в английской Премьер-лиге.

Это подтверждают и статистические показатели 26-летнего украинца.

Как сообщает Opta, украинский защитник "канониров" возглавил рейтинг футболистов АПЛ, которые меньше всего фолили в текущем сезоне.

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Александр в среднем нарушает правила раз в 583 минуты, что является лучшим показателем среди всех полевых футболистов, отыгравших не менее 900 минут в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

Отмечается, что в этом сезоне АПЛ Зинченко сфолил всего три раза. При этом, за два из этих фолов украинец получил желтые карточки.

Второе место в представленном рейтинге занял защитник "Брентфорда" Мадс Роэрслев – датчанин фолит раз в 465 минут.

Полностью топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:

Александр Зинченко ("Арсенал") - 583 минуты

Мадс Роэрслев ("Брентфорд") - 465

Итан Пиннок ("Брентфорд") - 360

Эзри Конса ("Астон Вилла") - 279

Свен Ботман ("Ньюкасл") - 238

Напомним, Александр Зинченко перебрался в лондонский "Арсенал" из "Манчестер Сити" за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне украинец сыграл в составе "канониров" 22 матча в рамках АПЛ, отличился одним забитым голом и двумя результативными передачами.

По итогам января и февраля Зинченко признавали лучшим игроком "Арсенала".

Добавим, что после 29-ти туров "Арсенал" занимает первое место с 72 очками в активе. Отрыв от "Манчестер Сити", который идет вторым, составляет 8 баллов.

Свой следующий матч в рамках АПЛ "канониры" сыграют 9 апреля против "Ливерпуля" на выезде.

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