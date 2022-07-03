В том поединке Андрей также отразил пенальти.

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал автором лучшего сейва прошлого сезона испанской Ла Лиги.

Организаторы чемпионата Испании опубликовали топ-10 лучших сейвов после выхода один на один, и спасение украинского вратаря в матче с "Кадисом" заняло первое место. Тот матч завершился со счетом 1:1, а сам Лунин был признан лучшим игроком матча. В том поединке Андрей также отразил пенальти.

В прошлом сезоне Лунин провел за "Реал" четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил четыре гола. В составе клуба он выиграл чемпионат Испании. Также украинский голкипер был на скамейке запасных финала Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского вратаря в 2,5 миллиона евро.

Андрей Лунин: карьера в "Реале"