Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал автором лучшего сейва прошлого сезона испанской Ла Лиги.
Организаторы чемпионата Испании опубликовали топ-10 лучших сейвов после выхода один на один, и спасение украинского вратаря в матче с "Кадисом" заняло первое место. Тот матч завершился со счетом 1:1, а сам Лунин был признан лучшим игроком матча. В том поединке Андрей также отразил пенальти.
В прошлом сезоне Лунин провел за "Реал" четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил четыре гола. В составе клуба он выиграл чемпионат Испании. Также украинский голкипер был на скамейке запасных финала Лиги чемпионов.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского вратаря в 2,5 миллиона евро.
Андрей Лунин: карьера в "Реале"
- Лунин присоединился к мадридскому клубу в июле 2018 года за 8,5 млн евро.
- Андрей трижды отправлялся в аренду ("Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо"). Его контракт с "Реалом" действует до 30 июня 2024 года.
- К голкиперу проявляют интерес топ-клубы, такие, как "Ювентус", "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия".