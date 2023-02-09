Андрей Лунин с "Реалом" вышел в финал Клубного чемпионата мира.

В среду, 8 февраля, состоялся поединок полуфинала Клубного чемпионата мира, в котором мадридский "Реал" одержал разгромную победу против египесткого клуба "Аль-Ахли" (4:1).

В основном составе "Реала" на этот матч вышел Андрей Лунин, заменив травмированного Тибо Куртуа.

Таким образом, Лунин стал первым в истории украинским футболистом, который сыграл на Клубном чемпионате мира.

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В 2009 году украинский защитник Дмитрий Чигринский становился победителем Клубного чемпионата мира в составе "Барселоны". Однако он не принимал участия в матчах.

Напомним, Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в июле 2018 года, перейдя из луганской "Зари". Действующее соглашение с вратарем рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне из-за травмы основного голкипера Тибо Куртуа украинец принял участие в девяти матчах "Реала" во всех турнирах.

В финале КЧМ-2023 "Реал" сыграет против "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии, который в результативном матче обыграл бразильский "Фламенго" (3:2).

Финал Клубного чемпионата мира состоится в субботу, 11 февраля. Начало встречи - 21:00 по киевскому времени.

Клубный чемпионат мира-2023: что нужно знать

КЧМ-2023 по футболу проходит в Марокко с 1 по 11 февраля.

В турнире принимают участие шесть команд, которые являются победителями главных клубных турниров своих конфедераций, и чемпион страны, принимающей турнир: "Реал" Мадрид (Испания), "Фламенго" (Бразилия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Аль-Ахли" (Египет), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Сиэтл Саундерс" (США), "Видад" (Марокко).

Матчи турнира будут сыграны на двух стадионах в Танжере и Рабате вместимостью 65 тысяч и 60 тысяч зрителей соответственно.

Рекордсменом по количеству побед на Клубном чемпионате мира является "Реал" - мадридский клуб выигрывал турнир четырежды.

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