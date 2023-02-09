Победу "сливочным" принесли голы Винисиуса, Вальверде, Родриго и Аррибаса.

В среду, 8 февраля, состаялся поединок 1/2 финала Клубного чемпионата мира, в котором мадридский "Реал" играл с египетским "Аль-Ахли".

Игра проходила на стадионе "Принц Мула Абдулла" в Рабате и завершилась разгромной победой "сливочных".

Счет в игре был открыт на 42-й минуте - нападающий "Реала" Винисиус Жуниор обыграл защитника, после чего вышел к воротам и мастерски перебросил голкипера Мохамеда Эль-Шенави.

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На 47-й минуте мадридцы забили еще один гол: в результате опасной контратаки Родриго наносил удар по воротам, но голкипер смог его парировать. На добивании оказался Федерико Вальверде, который смог точно пробить по пустым воротам.

На 65-й минуте в ворота "Реала" был назначен пенальти. К "точке" подошел Али Маалул, который переиграл Андрея Лунина.

На 90+2-й минуте вопрос о победителе встречи снял Родриго, который забил с перелачи Дани Себальоса. На 90+8-й минуте полузащитник мадридцев Серхио Аррибас установил итоговый счет 4:1 в пользу "Реала".

"Аль-Ахли" - "Реал" - 1:4

Голы: Маалул, 65 (пен.) - Винисиус, 42, Вальверде, 46, Родриго, 90+2, Аррибас, 90+8

"Аль-Ахли": Эль-Шенави, Метвали, Маалул, Абдельмонем, Хани, Абделькадер, Эль Шахат (Мохамед, 75), Дьенг (Фатхи, 61), Эль Солиа, Афша (Кахраба), Шериф (Тау, 61)

"Реал": Лунин, Начо, Рюдигер, Алаба, Камавинга, Модрич (Одриосола, 90+5), Чуамени, Кроос (Себальос, 77), Вальверде, Родриго (Мариано, 90+5), Винисиус (Аррибас, 90+8)

Предупреждения: Абдельмонем - Чуамени

Обзор матча:

Отметим, что из-за травмы Тибо Куртуа ворота "Реала" в этой игре защищал украинский голкипер Андрей Лунин.

В финале "Реал" сыграет против "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии, который днем ранее в результативном матче обыграл бразильский "Фламенго" (3:2).

Финал Клубного чемпионата мира состоится в субботу, 11 февраля. Начало встречи - 21:00 по киевскому времени.

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