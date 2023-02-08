Андрей Лунин, вероятно, сыграет в основном составе "Реала" на КЧМ-2023.

В среду, 8 февраля, состоится поединок 1/2 финала Клубного чемпионата мира по футболу, в котором мадридский "Реал" сыграет против египетского клуба "Аль-Ахли".

Встреча команд пройдет на стадионе "Мулай Абдула" в марокканском городе Рабат.

Незадолго до старта КЧМ-2023 мадридский клуб потерял основного голкипера Тибо Куртуа. Бельгиец восстанавливается после травмы.

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Таким образом, основным голкипером мадридцев в матчах Клубного чемпионата мира должен стать украинец Андрей Лунин.

Также отметим, что вне заявки команды на турнир оказались обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Ферлан Менди, а также вечно травмированный Эден Азар.

Заявка "Реала" на КЧМ-2023

Вратари: Лунин, Луис Лопес, Каньисарес

Защитники: Карвахаль, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Марвел

Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Себальос, Марио Мартин, Аррибас

Нападающие: Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано

Аль-Ахли - Реал Мадрид: трансляция

В Украине в прямом эфире матч 1/2 финала Клубного чемпионата мира между "Аль-Ахли" и "Реалом" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Аль-Ахли - Реал Мадрид: прогноз

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого противостояния мадридский "Реал". Так, поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1,30. Успех каирцев оценен экспертами в 11,5. Ставки на ничью принимаются за 5,20.

По мнению аналитиков, матч "Аль-Ахли" - "Реал" получится результативным: тотал больше 2,5 мяча идет за 1,65, а тотал меньше 2,5 мяча - за 2,24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1,90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1,07. Поставить на "обе забьют" можно за 2,10.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время букмекеры считают победу "Реала" со счетом 2:0. Коэффициент на это событие - 6,10.

Проход "Реала" в финал КЧМ-2023 оценивается коэффициентом 1,14. Итоговый триумф "Аль-Ахли" - 6,20.

Добавим, что первый финалист Клубного чемпионата мира уже определился. "Аль-Хиляль" в полуфинале неожиданно обыграл бразильский "Фламенго" со счетом 3:2. Два гола в составе саудовского клуба забил Салем Аль-Давсари, еще один мяч на счету Лусиано Виетто. За бразильцев два гола забил Педру.

Клубный чемпионат мира-2023: что нужно знать

КЧМ-2023 по футболу проходит в Марокко с 1 по 11 февраля.

В турнире принимают участие шесть команд, которые являются победителями главных клубных турниров своих конфедераций, и чемпион страны, принимающей турнир: "Реал" Мадрид (Испания), "Фламенго" (Бразилия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Аль-Ахли" (Египет), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Сиэтл Саундерс" (США), "Видад" (Марокко).

Матчи турнира будут сыграны на двух стадионах в Танжере и Рабате вместимостью 65 тысяч и 60 тысяч зрителей соответственно.

Рекордсменом по количеству побед на Клубном чемпионате мира является "Реал" - мадридский клуб выигрывал турнир четырежды.

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