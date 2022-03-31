Юрий Вернидуб ведет службу в подразделении артиллерии.

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб, который до начала войны работал в молдавском "Шерифе" и не так давно побеждал мадридский "Реал" в Лиге чемпионов, сейчас сражается на передовой в рядах ВСУ против российских оккупантов.

Об этом сообщает ведущий и журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

По данным источника, Вернидуб ведет службу в подразделении артиллерии. Точное местонахождение Вернидуба нельзя разглашать, но предположительно он находится на южном участке фронта.

"История Вернидуба - это показательная история мужества и героизма. Человек должен играть с "Шерифом" ответный матч Лиги Европы против "Браги" 24 февраля. Звонит сын, говорит: "Отец, на нас напали, началась война".

Что делает человек почти молча? Он собирает вещи, говорит: "Я должен быть сейчас не здесь, должен быть там". Он возвращается в Украину, занимается делами своей семьи, после чего идет не в терроборону, а в ВСУ.

Сейчас Юрий Николаевич Вернидуб сражается фактически на передовой. Он в артиллерии. У нас несколько дней назад было короткое общение. Он гордится своими сыновьями, которые находятся в терробороне Запорожья. Их жены за границей, а вот супруга Юрия Николаевича отказалась эмигрировать. Она, наверное, тоже в Запорожье где-то.

Где сам Юрий Николаевич - я не знаю, потому что говорить о таком с журналистами не по уставу. Я слышал, что он реально где-то в горячих точках на южном направлении военных действий", – рассказал Спиваковский.

Отмечается, что генеральный директор "Шерифа" гражданскую позицию Вернидуба понял и поддержал.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: