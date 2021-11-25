Юрий Вернидуб с молдавским "Шерифом" сумел выйти в плей-офф Лиги Европы.

В среду, 24 ноября, были сыграны матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Шериф" проиграл на своем поле с разгромным счетом мадридскому "Реалу" (0:3).

Украинский специалист Юрий Вернидуб подвел итоги поединка своей команды с мадридским грандом.

"Мы проиграли "Реалу" 0:3, но я очень рад и счастлив за своих парней. У меня не поворачивается язык сказать какие-то плохие вещи в их адрес. Одно то, что испанцы приехали боевым составом, все сильнейшие футболисты, свидетельствует о том, что "Реал" с уважением отнесся к футбольному клубу "Шериф".

Никогда не говорил таких вещей, но… Тот первый мяч, который мы пропустили, на мой взгляд, штрафного там не было, первым на мяче был наш футболист. Он сначала сыграл в мяч и выбил его. Если и коснулся игрока соперника, то уже после выбитого мяча. Понятно, что "Реал" - великий клуб. Поэтому, я думаю, поставили этот стандарт. Если бы это было в сторону "Реала" - никогда бы этого штрафного не было", - сказал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

Читайте такжеПровал Динамо и Шахтера: украинские гранды синхронно не смогли пробиться в евровесну впервые за десять летВернидуб отметил, что его подопечные показали качество игры не хуже, чем было в первой игре в Мадриде, которую "Шериф" сенсационно выиграл. Однако в этой игре не получилось добиться положительного результата. Несмотря на поражение украинский тренер отметил, что "Шериф" выступил в еврокубках очень достойно.

"Качество игры, которое мы показали, на мой взгляд, даже выше, чем когда мы играли в Мадриде. Хотя там мы выиграли 2:1. То, что проиграли 0:3, конечно, досадно. Хотя любой проигрыш тяжело переносится, но это наша жизнь. Повторюсь еще раз – я не вижу никакой паники, расстройства. Мы в любом случае будем в евровесне. Пусть не в Лиге чемпионов, но в Лиге Европы как минимум. Это большой плюс для "Шерифа", - добавил специалист.

Читайте такжеЛига чемпионов: кто уже вышел в плей-оффНапоследок украинский тренер отметил, что он мечтает о работе в более именитом клубе в будущем.

"Появился ли интерес к игрокам "Шерифа" со стороны европейских клубов? Скажу честно, у меня контракт до лета 2022 года. Пока что все мысли только о "Шерифе". Давайте дождемся окончания группового этапа Лиги чемпионов и игр чемпионата. Там будет видно. Не буду скрывать, что любой другой тренер мечтает о более серьезном проекте и более серьезном клубе. Я - не исключение", - резюмировал Вернидуб.

Напомним, "Шериф" выступает в Лиге чемпионов в одной группе с донецким "Шахтером".

"Шериф" - "Реал": итоги матча

Положение команд в группе D: "Интер" - 10 очков (5 игр), "Реал" - 9 очков (4 игры), "Шериф" - 6 очков (4 игры), "Шахтер" - 1 очко (5 игр).

"Шериф" по итогам группового этапа ЛЧ завоевал путевку в плей-офф Лиги Европы.

В заключительном туре "Шериф" сыграет против "Шахтера". Матч пройдет 7 декабря.

Автор: Владимир Медяник