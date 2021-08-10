Украина потеряла еще одного представителя в еврокубках.

Украинский "Колос" в Казахстане провел ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против карагандинского "Шахтера".

После ничьей в первом поединке (0:0) "Колос" не сумел победить в ответной встрече.

Основное время матча команды завершили с тремя ударами в створ на двоих. В овертайме опасных моментов на поле было также немного.

В серии пенальти "Колос" не забил три удара из четырех. Анатолий Нуриев, Вячеслав Чурко и Александр Павловец не смогли переиграть голкипера.

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"Шахтер" Караганда - "Колос" - 0:0, 3:1 по пенальти (первый матч - 0:0)

"Шахтер" Караганда: Шацкий, Кыбырай (Хозин, 89), Мавутор, Граф, Буйволов, Габышев (Назаренко, 61), Рустемович, Букорац, Митошевич (Ламанж, 89), Тошев (Таттыбаев, 63), Шикавка (Омиртаев, 60, Умаев, 106)

"Колос": Волынец, Золотов, Павловец, Новак, Черноморец, Милько, Богданов (Задоя, 96), Ильин (Сакив, 106), Костышин (Нуриев, 87), Кариока (Чурко, 60), Ситчинава (Лысенко, 60)

Украина в Лиге конференций

Со второго раунда квалификации в новом турнире УЕФА стартовала "Ворскла". Полтавчане по сумме двух встреч проиграли финскому клубу "КуПС".

"Колос" стартовал в турнире с 3-го раунда квалификации и не сумел преодолеть его.

В групповом этапе Лиги конференций также может оказаться луганская "Заря" - если не преодолеет квалификацию Лиги Европы

Автор: Антон Дударь