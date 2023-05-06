Такое решение "Ворскла" приняла после встречи с ультрас.

Полтавская "Ворскла" прекратила свое сотрудничество с двумя футболистами: полузащитником Андреем Кравчуком и голкипером Иваном Пономаренко.

Как сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире программы "ТаТоТаке", причиной стало то, что оба выступали за команды из России и оккупированного Крыма во время российско-украинской войны.

"По моей информации, произошла встреча между руководством "Ворсклы" и представителями ультрас, конкретной фанатской группировки, которая нас сейчас с вами защищает. Ультрас "Ворсклы" требовали, чтобы из команды ушли Кравчук и Пономаренко. Руководство "Ворсклы" пошло навстречу", - сказал Спиваковский.

Видео дня

Напомним, что Пономаренко в 2019-м году выступал в составе "Крымтеплицы-2", а также играл в "Уютном". В то же время Кравчук в феврале 2021-го года перешел в московское "Торпедо", а после начала полномасштабного вторжения покинул Россию.

Отметим, что на данный момент оба футболиста отсутствуют в списках на официальном сайте "Ворсклы". В то же время на сайте УПЛ Кравчука нет в заявке команды, а вот Пономаренко до сих пор есть.

В этом сезоне на счету голкипера нет ни одного проведенного матча в чемпионате Украины в составе "Ворсклы", а в активе полузащитника пять игр.

Добавим, что "Ворскла" сейчас находится на седьмом месте УПЛ. Полтавчане заработали 30 очков за 24 игры. До конца чемпионата осталось еще шесть матчей. У команды все еще есть шансы зацепиться за пятое место, которое дает возможность выступать в еврокубках.

Вас также могут заинтересовать новости: