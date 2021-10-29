Ивано-франковский "Ураган" сыграл второй матч основного раунда Лиги чемпионов. Подопечные Максима Павленко разгромили косовский "Личени" со счетом 7:1.

Итак, "Ураган" досрочно оформил выход в элит-раунд Лиги чемпионов. 31 октября "драконы" проведут поединок против румынского клуба "Юнайтед Галац". Это противостояние не имеет турнирного значения: франковчане уже не отдадут первую позицию, а румыны в любом случае будут последними.

"Ураган" в 1-м туре обыграл азербайджанский "Араз" со счетом 2:1.

Турнир начинается с двух этапов. В первом раунде, который называется предыдущим, определяются группы по жребию (в группе может быть 3 или 4 команды, в зависимости от количества участников). В этом этапе принимают участие команды из стран с наихудшим коэффициентом УЕФА. Каждая команда играет друг с другом и команда с наибольшим количеством очков проходит дальше. Остальные - вылетают.

Второй раунд, который называется основным, состоит из шести групп по четыре команды, из которых промоушен получают лишь первые две из каждой группы.