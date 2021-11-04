Гол экс-нападающего сборной Украины не спас "Фуэнлабраду" от поражения.

Экс-форвард "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля впервые отметился забитым мячом за испанскую "Фуэнлабраду", выступающую в Сегунде, втором по престижности дивизионе в Испании.

В матче 14-го тура "Фуэнлабрада" в гостях играла против "Лас-Пальмаса" и уступила со счетом 1:2. В первом тайме дубль оформил экс-игрок "Реала" Хесе, а Зозуля вышел на замену в перерыве и провел весь второй тайм на поле.

31-летний форвард на 79-й минуте сократил отрыв, но его команда все равно проиграла. Гол получился красивым, после углового Роман пробил с разворота и совершил взятие ворот.

В 13-и поединках текущего сезона это первый гол для Зозули. Также у него 2 ассиста.

"Фуэнлабрада" занимает 16-е место в турнирной таблице. Роман присоединился к этой команде прошлым летом.

Роман Зозуля: карьера и конфликт в Испании

В феврале 2017 года фанаты "Райо Вальекано" сорвали трансфер Зозули в клуб, назвав его "нацистом" из-за его патриотических взглядов и помощи украинской армии.

С сентября 2017 по 2021 годы форвард выступал за "Альбасете" во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. Фанаты других клубов продолжали конфликтовать с Зозулей. В частности, из-за оскорблений в адрес украинца приходилось прерывать матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете". Позже поединок был доигран, а ультрас снова обидели Зозулю.

Летом 2021 года у Зозули сорвался трансфер в португальскую команду из-за конфликтов с фанатами.

Автор: Артем Будрин