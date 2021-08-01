Футболист сборной Украины опубликовал в сети трогательное видео.

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко узнал пол своего ребенка.

Зинченко опубликовал трогательное видео на своей странице в Instagram.

Супруга футболиста, телеведущая Влада Седан вывела Зинченко с завязанными глазами на поле НСК "Олимпийский" в Киеве. Затем он снял повязку и пробил по воротам, к которым были привязаны три шара.

Зинченко попал по шару - он лопнул и из него пошел розовый дым. А на табло появилась надпись: "Это девочка".

После этого пара принялась обниматься и целовать друг друга.

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Автор: Антон Дударь