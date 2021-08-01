Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка / фото instagram.com/zinchenko_96
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко узнал пол своего ребенка.
Зинченко опубликовал трогательное видео на своей странице в Instagram.
Супруга футболиста, телеведущая Влада Седан вывела Зинченко с завязанными глазами на поле НСК "Олимпийский" в Киеве. Затем он снял повязку и пробил по воротам, к которым были привязаны три шара.
Зинченко попал по шару - он лопнул и из него пошел розовый дым. А на табло появилась надпись: "Это девочка".
После этого пара принялась обниматься и целовать друг друга.
Читайте такжеФутболист сборной Украины Зинченко на отдыхе в Турции встретился с Потапом и Каменских (фото)
Зинченко и Седан: как создавалась семья
- О романе Александра Зинченко и телеведущей Влады Седан стало известно в июне 2019-го, когда футболист поцеловал любимую в прямом эфире.
- Зинченко сделал предложение Седан на стадионе, а свадебную церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
- Торжественное событие прошло в Киеве 24 августа 2020 года, о чем сообщила сама невеста.
- Позже Зинченко разместил на своей странице в Instagram свадебный клип.
- Ранее Зинченко показывал в сети снимок УЗИ ребенка.