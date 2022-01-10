В рамках Сегунды (второй по значимости дивизион в Испании) "Малага" принимала "Спортинг" Хихон, где выступают сразу двое украинских футболистов - Василий Кравец и Богдан Милованов.
Матч завершился вничью 2:2, а Кравец забил второй гол своей команды на 41-й минуте встречи. 24-летний Василий отправил мяч в ворота по очень красивой траектории в стиле Роберто Карлоса. Вратарь получил мяч за воротничок.
И Милованов, и Кравец провели на поле все 90 минут. Автор шедевра запомнился также желтой карточкой в конце поединка. Василий впервые забил за свой новый клуб, а до этого имел в своем активе лишь два асиста.
В турнирной таблице Сегунды "Малага" занимает 11-е место (31 очко), а "Спортинг" расположился на 14-й позиции (29 баллов).
Напомним, что несколько дней назад Милованов вывел "Спортинг" Хихон в 1/8 финала Кубка Испании, забив победный гол "Вильярреалу".
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Василий Кравец: карьера
- Василий Кравец является воспитанником львовских "Карпат".
- В 2017 году он перешел в испанский клуб "Луго". А в 2019 году - в "Леганес", с которой ходил в аренду в "Луго", польский "Лех" и хихонский "Спортинг". В клуб из Хихона Кравец перебрался прошлым летом.
- Кравец выступает на позиции левого защитника. Он играл за молодежную сборную Украины.