Богдан Милованов забил победный мяч в ворота "Вильярреала".

"Спортинг" Хихон сенсационно обыграл "Вильярреал" в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Победу "Спортингу" принес 23-летний украинец Богдан Милованов, который на 88-й минуте поразил ворота "желтой субмарины" и выбил команду Унаи Эмери из Кубка Испании.

Богдан отбегал на поле все 90 минут. Победный гол он забил, когда счет на табло был 1:1. Милованов выступает на позиции правого защитника. Украинец в рамках Сегунды (второй по значимости дивизион в Испании) в этом сезоне отметился одним забитым мячом.

В "Спортинге" также выступает другой украинец Василий Кравец, сыгравший лишь первый тайм против "Вильярреала".

Напомним, что "Вильярреал" является действующим победителем Лиги Европы. В текущем сезоне они пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, где их ждет интересный соперник - "Ювентус".

Богдан Милованов родился в Луганске, но в 5 лет эмигрировал вместе с семьей в Испанию. В его активе 4 матча за молодежную сборную Украины.

Обзор матча (гол Милованова на тайм-коде - 6:23)

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