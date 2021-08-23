Также Марьян Швед заработал желтую карточку в этом поединке.

Экс-полузащитник львовских "Карпат" Марьян Швед отметился забитым мячом в матче 5-го тура чемпионата Бельгии. 24-летний украинец выступает за "Мехелен" и он забил победный гол в ворота "Сент-Жилуаза".

Когда на табло был ничейный счет 1:1, то украинский вингер смог вывести свою команду вперед на 55-й минуте игры. Через 10 минут после взятия ворот Швед увидел желтую карточку от арбитра за нарушение правил. В итоге "Мехелен" победил со счетом 3:1.

Заметим, что в текущем сезоне чемпионата Бельгии Марьян забил впервые, это была его третья игра.

"Мехелен" этим летом приобрел Шведа, права на которого были у шотландского "Селтика".

Швед в своем активе имеет две игры за национальную сборную Украины.

Видео гола Марьяна.

Марьян Швед: карьера в "Мехелене"

В августе прошлого года Швед перешел из шотландского "Селтика" в годовую аренду в "Мехелен" с правом выкупа.

Поначалу дела у Шведа шли не очень хорошо. И в декабре тренер "Мехелена" публично раскритиковал Шведа, заявив, что он "ставит себя выше команды". После этого украинец взялся за голову, сумел проявить себя и в последних играх закрепился в основном составе.

В 25 матчах за бельгийский клуб Швед забил 6 голов и отдал три голевые передачи.

Автор: Артем Будрин