Марьян Швед перешел в "Мехелен" из "Селтика".

Украинский полузащитник Марьян Швед подписал контракт с бельгийским клубом "Мехелен".

Об этом сообщил официальный сайт "Мехелена".

Швед подписал контракт, который рассчитан на три года с опцией продления еще на сезон.

Год назад "Мехелен" арендовал Шведа у "Селтика", а теперь выкупил контракт 24-летнего украинца у шотландского клуба.

"Мы долго и изо всех сил работали над этим переходом. Счастливы, что он наконец осуществлен. Марьян показал свой потенциал после тяжелого старта сезона и проявил реальную готовность остаться в нашем клубе", - подчеркнул спортивный директор "Мехелена" Том Калуве.

Марьян Швед: карьера в "Мехелене"

В августе прошлого года Швед перешел из шотландского "Селтика" в годичную аренду в "Мехелен" с правом выкупа.

Поначалу дела у Шведа шли не очень хорошо. И в декабре тренер "Мехелена" публично раскритиковал Шведа, заявив, что он "ставит себя выше команды". После этого украинец взялся за голову, сумел проявить себя и в последних играх закрепился в основном составе.

В 24 матчах за бельгийский клуб он забил 5 голов и сделал 3 передачи.

Автор: Антон Дударь