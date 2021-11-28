Евгений Шахов принес АЕКу волевую победу.

Украинский полузащитник Евгений Шахов отличился победным голом в матче чемпионата Греции между "Яниной" и АЕКом.

Шахов вышел на замену на 79-й минуте при счете 1:1, а на 90-й принес АЕКу победу.

Украинский футболист нанес удар из-за пределов штрафной - небольшой рикошет дезориентировал вратаря, и мяч оказался в сетке.

Таким образом, АЕК победил со счетом 2:1.

Для Шахова это первый гол в текущем сезоне. Также в активе украинца один голевой пас в девяти матчах сезона.

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Евгений Шахов: карьера

30-летний Шахов выступал за "Днепр", киевский "Арсенал", греческий ПАОК, итальянский "Лечче", а с 2020 года защищает цвета АЕКа.

С "Днепром" Шахов становился финалистом Лиги Европы, а также выигрывал серебряные и бронзовые медали УПЛ. С ПАОКом украинец стал чемпионом Греции и трижды выиграл Кубок Греции.

В составе сборной Украины он провел 7 матчей, в которых забил 1 гол.

Автор: Антон Дударь