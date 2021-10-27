Марьян Швед / фото Мехелен
В поединке 1/16 финала Кубка Бельгии "Мехелен" со счетом 2:1 одолел "Сен-Жилуаз", который неожиданно для всех возглавляет турнирную таблицу Лиги Жупиле после 12 туров чемпионата.
Украинский полузащитник "Мехелена" Марьян Швед на 16-й минуте открыл счет на табло и заложил фундамент для победы команды.
Для Шведа это второй гол в сезоне, в рамках чемпионата Бельгии он также забивал "Сен-Жилуазу".
Заметим, что Швед в своем активе имеет две игры за национальную сборную Украины.
— KV Mechelen (@kvmechelen) October 27, 2021
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Марьян Швед: карьера в "Мехелене"
- В августе прошлого года Швед перешел из шотландского "Селтика" в годовую аренду в "Мехелен" с правом выкупа.
- Поначалу дела у Шведа шли не очень хорошо. И в декабре тренер "Мехелена" публично раскритиковал Шведа, заявив, что он "ставит себя выше команды". После этого украинец взялся за голову, сумел проявить себя и закрепился в основном составе.
- "Мехелен" летом 2021 года приобрел Шведа, права на которого были у шотландского "Селтика".
- В 31 матче за бельгийский клуб Швед забил 7 голов и отдал три голевые передачи.