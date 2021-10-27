Марьян Швед / фото Мехелен

В поединке 1/16 финала Кубка Бельгии "Мехелен" со счетом 2:1 одолел "Сен-Жилуаз", который неожиданно для всех возглавляет турнирную таблицу Лиги Жупиле после 12 туров чемпионата.

Украинский полузащитник "Мехелена" Марьян Швед на 16-й минуте открыл счет на табло и заложил фундамент для победы команды.

Для Шведа это второй гол в сезоне, в рамках чемпионата Бельгии он также забивал "Сен-Жилуазу".

Заметим, что Швед в своем активе имеет две игры за национальную сборную Украины.

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Марьян Швед: карьера в "Мехелене"

Автор: Артем Будрин