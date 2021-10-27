Марьян Швед во второй раз отличился в текущем сезоне.

В поединке 1/16 финала Кубка Бельгии "Мехелен" со счетом 2:1 одолел "Сен-Жилуаз", который неожиданно для всех возглавляет турнирную таблицу Лиги Жупиле после 12 туров чемпионата.

Украинский полузащитник "Мехелена" Марьян Швед на 16-й минуте открыл счет на табло и заложил фундамент для победы команды.

Для Шведа это второй гол в сезоне, в рамках чемпионата Бельгии он также забивал "Сен-Жилуазу".

Заметим, что Швед в своем активе имеет две игры за национальную сборную Украины.

— KV Mechelen (@kvmechelen) October 27, 2021

Марьян Швед: карьера в "Мехелене"

В августе прошлого года Швед перешел из шотландского "Селтика" в годовую аренду в "Мехелен" с правом выкупа.

Поначалу дела у Шведа шли не очень хорошо. И в декабре тренер "Мехелена" публично раскритиковал Шведа, заявив, что он "ставит себя выше команды". После этого украинец взялся за голову, сумел проявить себя и закрепился в основном составе.

"Мехелен" летом 2021 года приобрел Шведа, права на которого были у шотландского "Селтика".

В 31 матче за бельгийский клуб Швед забил 7 голов и отдал три голевые передачи.

Автор: Артем Будрин