Экс-полузащитник полтавской "Ворсклы" Олег Мищенко выступал в РПЛ.

Украинский экс-футболист Олег Мищенко, который играл за "Ворсклу", "Говерлу" и донецкий "Металлург" рассказал о своем опыте игры в Российской премьер-лиге.

32-летний Олег в интервью для Fanday вспомнил свой период пребывания в российском клубе "Амкар" из Перми.

"Я выбрал "Амкар" и люблю этот клуб всем сердцем. Он мне подарил много друзей, с которыми я общаюсь до сих пор, на связи 24/7. Я выбрал Россию, а не Грецию, и объясню, почему. Помню еще те времена, когда кайфовал от игры московского "Спартака". Я знал, как делается в России. У нас игрок выстреливает - и все тянется очень долго. Вот вспомните Романа Безуса, когда он был в Полтаве. Он был на безумном уровне, а его только через два года забрали в "Динамо". А в России такого не бывало: как только игрок выстреливал, то его забирали сразу. Карьера идет быстрее. Я хотел тогда попасть в "Спартак", поэтому и выбрал Россию", - рассказал Мищенко.

"Сейчас зарплаты в России в раз тридцать больше, чем в Украине. В "Амкаре" я зарабатывал больше, чем в украинских клубах - 30 000 долларов в месяц. Когда-то в "Ворскле" тоже были хорошие зарплаты - 20-30 тысяч долларов. Когда был жив Олег Бабаев, платили солидные деньги", - вспомнил Олег.

Также Мищенко рассказал историю, как он вместе с нынешним форвардом "Зари" Артемом Громовым сфотографировался на фоне Кремля. Тогда экс-звезда сборной Украины Роман Зозуля отреагировал яростно.

"Во-первых, я тогда был молодой, не было такого ума, мышления, как сейчас. Мне тогда сразу позвонил Рома Зозуля, напихал мне торбу, типа, что я делаю, "удали быстро". Я удалил сразу. Понимал, что могут быть какие-то последствия. Вот такая ситуация, просто необдуманный шаг. Не было цели кого-то спровоцировать. Просто необдуманное решение выставить фото", - сказал Мищенко.

Отметим, что Мищенко - воспитанник академии киевского "Динамо". За российский "Амкар" он сыграл всего лишь один матч в 2016 году, а потом перешел в аренду в украинский "Ильичевец". Последним клубом Олега был житомирский "Полесье". В 2018 году в возрасте 29 лет Мищенко закончил карьеру.

Зозуля известен своей патриотической позицией - он регулярно оказывает помощь украинской армии.

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Автор: Артем Будрин