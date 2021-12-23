Украинский полузащитник "Мехелена" Марьян Швед потерял сознание после удара в голову в поединке Кубка Бельгии против "Эйпена".
24-летний футболист пробыл на поле 5 минут после того, как появился на замену в середине второго тайма. Вратарь соперников случайно влетел в Марьяна и тот упал на газон.
По словам главного тренера "Мехелена" Воутера Вранкена Швед был без сознания:
"Когда наши игроки подошли к нему, Швед был без сознания. Он лежал на спине, но не двигался. Потом его перевернули на бок, и Марьян прокашлялся. Надеюсь, он не сильно пострадал. Удар пришелся в основном по голове и ребрам".
Игрока госпитализировали, сейчас его состояние стабильное.
"Мехелен" уступил "Эйпену" со счетом 1:3 и вылетел из Кубка Бельгии.
В текущем сезоне Швед провел за "Мехелен" 18 матчей, забил 2 гола и сделал один ассист.
Марьян Швед: карьера в "Мехелене"
- В августе прошлого года Швед перешел из шотландского "Селтика" в годовую аренду в "Мехелен" с правом выкупа.
- Поначалу дела у Шведа шли не очень хорошо. И в декабре тренер "Мехелена" публично раскритиковал Шведа, заявив, что он "ставит себя выше команды". После этого украинец взялся за голову, сумел проявить себя и закрепился в основном составе.
- "Мехелен" летом 2021 года приобрел Шведа, права на которого были у шотландского "Селтика".