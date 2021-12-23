Марьяна Шведа госпитализировали после удара в голову.

Украинский полузащитник "Мехелена" Марьян Швед потерял сознание после удара в голову в поединке Кубка Бельгии против "Эйпена".

24-летний футболист пробыл на поле 5 минут после того, как появился на замену в середине второго тайма. Вратарь соперников случайно влетел в Марьяна и тот упал на газон.

По словам главного тренера "Мехелена" Воутера Вранкена Швед был без сознания:

"Когда наши игроки подошли к нему, Швед был без сознания. Он лежал на спине, но не двигался. Потом его перевернули на бок, и Марьян прокашлялся. Надеюсь, он не сильно пострадал. Удар пришелся в основном по голове и ребрам".

Игрока госпитализировали, сейчас его состояние стабильное.

"Мехелен" уступил "Эйпену" со счетом 1:3 и вылетел из Кубка Бельгии.

В текущем сезоне Швед провел за "Мехелен" 18 матчей, забил 2 гола и сделал один ассист.

Марьян Швед: карьера в "Мехелене"