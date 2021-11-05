Игорь Пластун (слева) последним забил в поединке / фото REUTERS
4 ноября прошли игры 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Бывший защитник львовских "Карпат" и сборной Украины Игорь Пластун провел 90 минут на поле за болгарскую команду "Лудогорец". 31-летний игрок отметился голом в ворота португальской "Браги" на 79-й минуте и установил окончательный счет на табло - 4:2 в пользу хозяев. Сразу после забитого мяча Пластун получил желтую карточку.
После поражения "Лудогорец" имеет всего одно очко в таблице и занимает последнюю 4-ю строчку. "Брага" возглавляет квартет с 9-ю очками.
Тайм-код гола Пластуна на 04:28.
Лига Европы: сколько сыграли украинцы в 4-м туре
- Андрей Ярмоленко из-за травмы оказался вне заявки английского "Вест Хэма", который упустил победу в конце поединка против бельгийского "Генка" (2:2).
- Игорь Харатин просидел в запасе польской "Легии" в матче против итальянского "Наполи" (1:4).
- Вингер сборной Украины Александр Зубков забил гол за венгерский "Ференцварош" в игре против шотландского "Селтика" (2:3). Впрочем, УЕФА переписал это взятие ворот на автогол из-за рикошета от защитника.