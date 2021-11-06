На счету Виктора Коваленко теперь уже две голевые передачи за "Специю".

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко отдал голевой пас за "Специю" в матче чемпионата Италии против "Торино".

Коваленко в пятый раз подряд вышел на поле с первых минут, а результативным действием отметился после перерыва. На 58-й минуте украинец отдал передачу на Якопо Салу, который вколотил мяч в сетку дальним ударом.

Этот гол принес "Специи" победу в матче - 1:0. Команда Коваленко набрала 11 очков и поднялась на 15-е место в Серии А.

На счету Коваленко теперь один гол и две голевые передачи в шести матчах в чемпионате Италии в этом сезоне.

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Виктор Коваленко: карьера в Италии

В начале 2020 года Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" из "Шахтера" за полгода до окончания контракта с "горняками". Футболист подписал полноценный контракт с итальянским клубом, который рассчитан на 4,5 года. "Аталанта" заплатила "Шахтеру" за футболиста 700 тысяч евро.

Коваленко был вторым украинцем в "Аталанте" после Руслана Малиновского.

За "Аталанту" Коваленко сыграл только в одном матче, а летом был отдан в аренду в "Специю".

Украинец дебютировал за новый клуб в августе в матче Кубка Италии.

Автор: Антон Дударь