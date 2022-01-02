Бывший полузащитник полтавской "Ворсклы" Олег Мищенко выступал в свое время в РПЛ.

Известный бывший футболист молодежной сборной Украины Олег Мищенко поздравил своих друзей из России новогодним обращением президента РФ Владимира Путина.

32-летний Мищенко разместил у себя в Instagram-сториз видео, на котором Путин поздравляет россиян с приходом 2022 года.

Мищенко таким образом адресовал свое поздравление футболистам, с которыми он вместе играл в российском "Амкаре". Олег подписал видеоролик "С Новым годом, братья!".

Мищенко сделал свою страницу в Instagram закрытой, но репост скандального видео все равно оказался в свободном доступе.

Олег выступал в Украине за "Ворсклу", "Говерлу" и донецкий "Металлург", хотя сам является воспитанником академии киевского "Динамо" (за первую команду "бело-синих" так и не дебютировал).

За российский "Амкар" он сыграл всего лишь один матч в 2016 году, а затем перешел в аренду в украинский "Ильичевец". Последним клубом Олега был Житомирский "Полесье". В 2018 году в возрасте 29 лет Мищенко закончил карьеру. Сейчас ему 32 и он тренирует детей в академии полтавской "Ворсклы".

Ранее Мищенко тепло вспоминал свое пребывание в российском "Амкаре" и говорил, что до сих пор дружит с российскими футболистами, которых и отметил на видео тегами. Также Олег рассказал, что ему Роман Зозуля "напихал" за фото возле Кремля.

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