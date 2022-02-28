Общими силами идем к победе.

Украинские футболисты, выступающие за рубежом, пожертвовали на нужды армии 16 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Трибуна".

По информации издания, украинские футболисты-легионеры среди которых Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Виктор Коваленко и другие сделали денежный взнос. К волонтерской акции также присоединился тренер Сергей Ребров.

Совместными усилиями они перевели в фонд на нужды армии 500 тысяч евро (около 16,5 млн гривен). Сумма продолжает увеличиваться.

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