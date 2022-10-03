"Шахтер" вернул себе первое место в турнирной таблице УПЛ.

С 30 сентября по 2 октября были сыграны матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу.

Самым неожиданным результатом тура стало унизительное поражение харьковского "Металлиста" в игре против "Шахтера". "Горняки" отправили шесть мячей в ворота "сине-желтых", пропустив лишь раз.

"Днепр-1" одержал четвертую победу кряду и доселе является единственной командой чемпионата, которая не теряла очков. Более того, подопечные Александра Кучера не пропустили ни одного гола, выиграв четыре игры с общим счетом 11:0.

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Результаты матчей 5-го тура УПЛ

30 cентября

"Верес" - "Рух" - 2:2

Голы: Дахновский, 9, Клец, 31 - Таллес, 26, Дидык, 53

"Металлист 1925" - "Колос" - 2:0

Голы: Мартынюк, 10 пен, Русин, 30

1 октября

"Ингулец" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Олейник, 34

"Львов" - "Днепр-1" - 0:3

Голы: Довбик, 39, Гуцуляк, 45, 79

"Металлист" - "Шахтер" - 1:6

Голы: Чидомере, 88 - Сикан, 18, 30, 38, Зубков, 35, Траоре, 72, Джурасек, 90+1

2 октября

"Минай" - "Динамо" - 0:1

Гол: Цыганков, 51

"Черноморец" - "Александрия" - 1:2

Голы: Брагару, 79 - Мирошниченко, 71, Ковалец, 83

"Заря" - "Кривбасс" - 2:2

Голы: Кирюханцев, 17, 28 - Хобленко, 10 пен, Волошин

Турнирная таблица УПЛ сезона 2022/2023

Украинская Премьер-лига 2022-2023: главное

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 августа. Чемпионат проводится в 32-й раз в истории.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Руха" Таллес. На его счету 4 гола. По три мяча у Безбородько и Сикана.

В этом сезоне в УПЛ играют 16 команд, матчи чемпионата пройдут в два круга (30 туров). Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Участие в новом сезоне УПЛ не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь". Из Первой лиги в УПЛ вышли "Металлист" и "Кривбасс".

Все матчи чемпионата Украины по футболу в условиях военного времени проходят без зрителей.

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