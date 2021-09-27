Украинская Премьер-лига: результаты 9-го тура, таблица

"Заря" и "Ворскла" одержали победы, а "Мариуполь" расположился на последнем месте.

С 24 по 27 сентября прошли поединки 9-го тура чемпионата Украины по футболу. Луганская "Заря" разгромила "Днепр-1", а "Львов" одержал первую победу в УПЛ в этом сезоне. Результаты всех матчей тура "Колос" - "Ворскла" - 0:1 Гол: О. Тилль, 36 "Александрия" - "Мариуполь" - 2:1 Голы: Третьяков, 36 (с пенальти), Кожушко, 86 - Спировски, 25 "Шахтер" - "Верес" - 4:1 Голы: Мирошнык, 22 (автогол), Тете, 55, Марлос, 79 (с пенальти), Траоре, 87 - Пасич, 30 "Рух" - "Динамо" - 0:2 Голы: Цыганков, 29 (с пенальти), Гармаш, 38 "Днепр-1" - "Заря" - 0:4 Голы: Булеца, 21, Кочергин, 88, 90+5, Шахаб, 90+1 "Минай" - "Львов" - 1:2 Голы: Байдал, 43 - Якимец, 21, Шина 56 "Десна" - "Металлист 1925" - 1:2 Голы: Тотовицкий, 12 - Марлисон, 1, Кравченко, 49 "Черноморец" - "Ингулец" -1:1 Голы: Смирный, 39 - Бартулович, 87 (с пенальти) Турнирная таблица Читайте также Черноморец из-за пенальти в конце игры упустил победу в матче УПЛ (видео) Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 7 голов. Автор: Артем Будрин

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