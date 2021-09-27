С 24 по 27 сентября прошли поединки 9-го тура чемпионата Украины по футболу.
Луганская "Заря" разгромила "Днепр-1", а "Львов" одержал первую победу в УПЛ в этом сезоне.
Результаты всех матчей тура
"Колос" - "Ворскла" - 0:1
Гол: О. Тилль, 36
"Александрия" - "Мариуполь" - 2:1
Голы: Третьяков, 36 (с пенальти), Кожушко, 86 - Спировски, 25
"Шахтер" - "Верес" - 4:1
Голы: Мирошнык, 22 (автогол), Тете, 55, Марлос, 79 (с пенальти), Траоре, 87 - Пасич, 30
"Рух" - "Динамо" - 0:2
Голы: Цыганков, 29 (с пенальти), Гармаш, 38
"Днепр-1" - "Заря" - 0:4
Голы: Булеца, 21, Кочергин, 88, 90+5, Шахаб, 90+1
"Минай" - "Львов" - 1:2
Голы: Байдал, 43 - Якимец, 21, Шина 56
"Десна" - "Металлист 1925" - 1:2
Голы: Тотовицкий, 12 - Марлисон, 1, Кравченко, 49
"Черноморец" - "Ингулец" -1:1
Голы: Смирный, 39 - Бартулович, 87 (с пенальти)
Турнирная таблица
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Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное
- Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.
- С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 7 голов.