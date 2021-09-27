"Металлист 1925" выиграл у "Десны" / фото УПЛ

С 24 по 27 сентября прошли поединки 9-го тура чемпионата Украины по футболу.

Луганская "Заря" разгромила "Днепр-1", а "Львов" одержал первую победу в УПЛ в этом сезоне.

Результаты всех матчей тура

"Колос" - "Ворскла" - 0:1

Гол: О. Тилль, 36

"Александрия" - "Мариуполь" - 2:1

Голы: Третьяков, 36 (с пенальти), Кожушко, 86 - Спировски, 25

"Шахтер" - "Верес" - 4:1

Голы: Мирошнык, 22 (автогол), Тете, 55, Марлос, 79 (с пенальти), Траоре, 87 - Пасич, 30

"Рух" - "Динамо" - 0:2

Голы: Цыганков, 29 (с пенальти), Гармаш, 38

"Днепр-1" - "Заря" - 0:4

Голы: Булеца, 21, Кочергин, 88, 90+5, Шахаб, 90+1

"Минай" - "Львов" - 1:2

Голы: Байдал, 43 - Якимец, 21, Шина 56

"Десна" - "Металлист 1925" - 1:2

Голы: Тотовицкий, 12 - Марлисон, 1, Кравченко, 49

"Черноморец" - "Ингулец" -1:1

Голы: Смирный, 39 - Бартулович, 87 (с пенальти)

Турнирная таблица

upl.ua

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Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

  • Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории. 
  • С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
  • Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
  • Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 7 голов.

Автор: Артем Будрин