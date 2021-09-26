"Заря" и "Львов" победили в выездных матчах.

В рамках 9-го тура чемпионата Украины по футболу состоялось еще два матча: "Минай" принимал "Львов", а "Днепр-1" встречался с "Зарей".

"Львов" победил в гостях и одержал первую победу в УПЛ в этом сезоне.

У львовян в активе 6 очков, они поднялись на 13-е место в таблице. "Минай" (6 очков) идет 14-м.

"Минай" - "Львов" - 1:2

Голы: Байдала 43 - Якимец 21, Шина 56

"Минай": Кучер, Синегуб (Матич 58), Семенко, Гончар, Кулиев, Лиховидько (Багайоко 46), Хахлев (Вишневский 46), Петрусенко, Кныш (Б.Коваленко 60), Байдал, Билоног (Кобак 63)

"Львов": Ильющенко, Махмутович (А.Зозуля 10), Романчук, Брикнер, Грисьо (Бусько 66), Довгий, Чирьяк, Якимец, Политыло (Крушинский 78), Эрнест (Шина 46), Ныч (Семенов 78)

Предупреждения: Петрусенко, Хахлев, Кулиев - Довгий, Зозуля

Видеообзор матча

"Заря" обыграла "Днепр-1" благодаря четырем голам. В конце матча луганчане трижды отличились, играя в большинстве.

"Заря" набрала 17 очков и поднялась на пятое место в УПЛ. "Днепр-1" (16 очков) идет седьмым.

"Днепр-1" - "Заря" - 0:4

Голы: Булеца, 21, Кочергин, 88, 90+5, Шахаб, 90+1.

"Днепр-1": Кожокару, Лучкевич (Кравченко, 57), Адамюк, Сваток, Нельсон, Дубинчак, Ди Франко (Чуже, 65), Пихаленок, Когут, Джурасек, Довбик

"Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб (Имереков, 36), Цвек, Хомченовский, Назарина, Булеца (Шахаб, 68), Кочергин, Аллахьяр (Снурницын, 90+2), Кабаев (Кристиан, 90+2), Громов (Лунев, 90+2)

Предупреждения: Ди Франко, Когут, Кравченко - Назарина, Фаворов, Кочергин, Хомченовский

Удаление: Когут, 82

Украинская Премьер-лига: 9-й тур

Автор: Антон Дударь