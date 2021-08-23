Украинская Премьер-лига: результаты 5-го тура, таблица

"Динамо" вырвалось в единоличные лидеры чемпионата.

С 20 по 23 августа прошли матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу. По итогам этого тура единоличным лидером чемпионата стало "Динамо", которое разгромило черниговскую "Десну". Результаты матчей "Мариуполь" - "Заря" - 3:4 Голы: Кулаков, 47, Свитюха, 79, Никитишин, 89 - Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32 "Черноморец" - "Шахтер" - 0:3 Голы: Судаков, 34, Алан Патрик, 45+5, Соломон, 90+4 "Ворскла" - "Металлист 1925" - 2:0 Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (автогол) "Днепр-1" - "Рух" - 2:0 Голы: Игнатенко, 27, Назаренко, 35 "Верес" - "Минай" - 1:0 Гол: Гегедош, 59 "Динамо" - "Десна" - 4:0 Голы: Буяльский, 30, 56, Цыганков, 47 (с пенальти), Завийский, 79 (автогол) "Колос" - "Александрия" - 0:1 Гол: Бабогло, 51 "Львов" - "Ингулец" - 1:2 Голы: Грисьо, 14 - Козак, 53, Ситало, 54 Турнирная таблица Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров возглавляют Виталий Буяльский ("Динамо"), Андрей Кулаков ("Мариуполь"), Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Днепр-1") и Руслан Степанюк ("Ворскла"), забившие по 4 гола. Автор: Артем Будрин

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