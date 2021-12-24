Награды достались представителям "Днепра-1" и "Зари".

В украинской Премьер лиге подвели итоги месяца и объявили имена главных героев ноября-декабря.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, по результатам голосования лучшим тренером стал наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник, который получил 52,4 процента голосов.

В голосовании он опередил Мирчу Луческу ("Динамо"), Роберто Де Дзерби ("Шахтер"), Игора Йовичевича ("Днепр-1") и Ярослава Вишняка ("Колос").

Лучшим же футболистом ноября-декабря в украинском первенстве стал нападающий "Днепра-1" Артем Довбик.

За минувший месяц форвард "Днепра-1" отличился 8 забитыми голами в 6 поединках Премьер лиги за что и получил 44,4 процента голосов.

Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты матчей 18-го тура, таблица перед зимним перерывомВ голосовании Довбик опередил Александра Пихаленка ("Днепр-1"), Аллахьяра Сайядманеша ("Заря"), Михаила Мудрика ("Шахтер"), Виталия Буяльского ("Динамо") и Дмитрия Ризныка ("Ворскла").

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное