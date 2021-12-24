В украинской Премьер лиге подвели итоги месяца и объявили имена главных героев ноября-декабря.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, по результатам голосования лучшим тренером стал наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник, который получил 52,4 процента голосов.
В голосовании он опередил Мирчу Луческу ("Динамо"), Роберто Де Дзерби ("Шахтер"), Игора Йовичевича ("Днепр-1") и Ярослава Вишняка ("Колос").
Лучшим же футболистом ноября-декабря в украинском первенстве стал нападающий "Днепра-1" Артем Довбик.
За минувший месяц форвард "Днепра-1" отличился 8 забитыми голами в 6 поединках Премьер лиги за что и получил 44,4 процента голосов.
Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты матчей 18-го тура, таблица перед зимним перерывомВ голосовании Довбик опередил Александра Пихаленка ("Днепр-1"), Аллахьяра Сайядманеша ("Заря"), Михаила Мудрика ("Шахтер"), Виталия Буяльского ("Динамо") и Дмитрия Ризныка ("Ворскла").
Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное
- Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.
- С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет нападающий "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 14 голов.